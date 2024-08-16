Eski futbolcu Mesut Özil lüks saat koleksiyonuna yenisini daha ekledi! Değeri dudak uçuklattı...

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Eski futbolcu Mesut Özil, saat koleksiyonuna bir yenisini daha kattı. Koleksiyonunda farklı markalardan birçok saati bulunan Özil, son olarak 15 milyon lira değerinde olan Richard Mille Rm 67-02 modeli saat aldı.

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe Özel seri olan bu saatin fiyatı dışında en çok dikkat çeken özelliği ise 32 gram ağırlığında olması.