Demet Akalın kiracısına isyan etti: Öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim, söz!

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, son attığı tweet ile dikkatleri üzerine çekti. X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" dedi. Kiracısını çıkarmayı başaramayan Demet Akalın, kiranın 5 binden 8 bin liraya çıktığını söyledi. Demet Akalın devam eden açıklamasında ise "Kirası 5 bindi. 8'i yeni yapmış!! Uzlaşmaya da hayır diyor! 35 bin en kötü ederi evin! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim, söz... Dua eder en azından" ifadelerini kullandı.

"ZAM YAPMAYACAĞIM" DEMİŞ!

Evini zorluklarla aldığını belirten Akalın yaptığı açıklamada, "5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerine yer vermişti.