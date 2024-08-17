Çağla Şıkel çocuklarıyla denizde! Abla kardeş gibiler

Çağla Şıkel, Alaçatı'daki bir beachte çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Denizde yüzmekten çok oğullarıyla aktivite yapmayı seven Şıkel, ilk önce küçük oğlu Uzay ile plajda tenis oynadı. Tenis sonrası ailece deniz scooterine binmek için suyun derinine doğru ilerleyen ünlü sunucu, denizde karşılaştığı sevimli bir çocuğun kendisine bir şeyler söylediğini fark edince, ilgilenip konuşmadan geçemedi.

ÇOCUKLARINI UYARDI!

Kendi boyunu geçen büyük oğlu Kuzey başta olmak üzere tüm aile üyeleri gözlükleri takarak, defalarca scooter gezintisi yaptı. Günün son turlarını yapan Kuzey'e derinlere gitmemesi için uyarıda bulunan Şıkel, tıpkı maçı uzaktan yöneten teknik direktörler gibi oğlunun gideceği yerleri de el kol işaretleriyle gösterdi.

Yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan, boyu posu da annesinden alan Kuzey, deniz oyuncağıyla gezmelere doyamadı.