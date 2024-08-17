PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Çağla Şıkel çocuklarıyla denizde! Abla kardeş gibiler

Sağlıklı beslenme ve sporu hayatından eksik etmediği her halinden belli olan Çağla Şıkel, görüntülendiği Alaçatı'da fiziki görünümüyle genç kızlardan farksızdı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Çağla Şıkel çocuklarıyla denizde! Abla kardeş gibiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çağla Şıkel, Alaçatı'daki bir beachte çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Denizde yüzmekten çok oğullarıyla aktivite yapmayı seven Şıkel, ilk önce küçük oğlu Uzay ile plajda tenis oynadı. Tenis sonrası ailece deniz scooterine binmek için suyun derinine doğru ilerleyen ünlü sunucu, denizde karşılaştığı sevimli bir çocuğun kendisine bir şeyler söylediğini fark edince, ilgilenip konuşmadan geçemedi.

ÇOCUKLARINI UYARDI!
Kendi boyunu geçen büyük oğlu Kuzey başta olmak üzere tüm aile üyeleri gözlükleri takarak, defalarca scooter gezintisi yaptı. Günün son turlarını yapan Kuzey'e derinlere gitmemesi için uyarıda bulunan Şıkel, tıpkı maçı uzaktan yöneten teknik direktörler gibi oğlunun gideceği yerleri de el kol işaretleriyle gösterdi.
Yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan, boyu posu da annesinden alan Kuzey, deniz oyuncağıyla gezmelere doyamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | İzmir’de 900 kişi evlerini boşalttı
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor’u 2-1 yendi
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
Hamas’tan Doha’daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: 2 Temmuz’da anlaşmaya uyulmuyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Can Atalay kararı: CHP’nin genel görüşme açılması önergesi kabul edilmedi
Filistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclis’e geldi! Bir de üstüne DEM Grubu’nu ziyaret etti
SON DAKİKA