İrem Derici’den itiraf: ‘Çelik gibi sinir lazım’ | Dekolte sorusuna yanıt!

Önceki gün dijital bir platformda söyleşiye katılan İrem Derici, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "İlişkindeki kişi sahnede giyindiğin kıyafetlere karışırsa ve dekoltene müdahale etse ne dersin" sorusuna "Kapıya koyarım. Karışılmasını istemem ben dekoltemin sınırını bilirim. Dekolte kişiye göre değişir" dedi.

Şarkıcı "'Eski ilişkinle yeni bir ilişkin kıyaslandığında rahatsızlık duyuyor musun" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ben alışkınım, bunların yaşanması çok normal. Ama hayatıma giren erkek de bu yorumları okuyor. Benim hayatıma giren bir insanın çelik gibi bir sinir sistemine sahip olması gerekiyor.