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Ünlü oyuncu Bade İşçil aşk istiyor! Yalnızlıktan şikayetçi olan İşçil öyle bir şey söyledi ki...

Güzel oyuncu Bade İşçil, yalnızlıktan yakınmayı sürdürüyor. Uzun süredir hayatında kimse olmayan İşçil, kalbinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 07:05
Ünlü oyuncu Bade İşçil aşk istiyor! Yalnızlıktan şikayetçi olan İşçil öyle bir şey söyledi ki...

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Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün Bebek sahilde giydiği çocuk şortu ile spor yaparken objektiflere yansıdı.

Bade İşçilBade İşçil

Gazetecilerle sohbet eden İşçil, "Bu yıl tatilimi Hint Okyanusu'nda bulunan Mauritius Adası'nda yaptım ve çok da güzel oldu. Burada da tatil yaptım, bizim ülkemiz de çok güzel...

Bade İşçilBade İşçil

Yurt dışı ile Türkiye'de tatil yapmak arasında pek bir fiyat farkı yok. Ben her zaman tatilimi ülkemde yapmak isterim, çünkü ülkem kazansın isterim" dedi.

Bade İşçilBade İşçil

"BUYURSUN GELSİN"
Aşktan yana yüzü gülmeyen İşçil, "Hayatımda hala biri yok. Bir türlü aradığım mutluluğu bulamadım" derken gazetecilerin "Romantik erkek mi, maço erkek mi seversiniz?" sorusuna ise "Benim için önemli olan kalp atışı... Şu andaki kalp atışımın ritimden fazlasını sağlayan biri varsa buyursun hemen gelsin" diyerek kalbinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu yineledi.

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