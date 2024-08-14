"Terra Amara'' adıyla İtalya'da yayına girdiği ilk günden beri reyting rekorları kıran ''Bir Zamanlar Çukurova'' dizisindeki 'Fikret' rolüyle İtalya'da hem yapımcıların radarına giren hem de inanılmaz bir fan kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Furkan Palalı, Rai1 kanalının en çok izlenen programı "Ballando Con Le Stelle"nin (Yıldızlarla Dans Etmek) 28 Eylül'de yayına girecek ve 12 hafta sürecek olan 19.sezonun da yarışacak. Palalı'yı, Madonna ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü starların dans koreografilerini hazırlayan dansçılar çalıştıracak.

KİRASI 600 BİN TL!

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da dans hocaları ile bir araya gelen Palalı, hiç vakit kaybetmek istemediği için gideceği süreye kadar Türkiye'de de dans eğitimlerine başladı. Öte yandan Palalı'nın Roma'da geçireceği 4 aylık süre boyunca yaşayacağı evin aylık kirasının 17.000 Euro yani yaklaşık 600 bin TL olduğu öğrenildi.

Palalı'nın İtalya'da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.