PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Çizmeyi aşan şöhret | Furkan Palalı Roma'da yarışacak: İtalya'da reyting rekoru kırıyor!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı, İtalya’nın “Rai1” kanalında yayınlanan “Ballando Con Le Stelle” programının yarışmacılarından biri olmak üzere Roma’ya gidiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Çizmeyi aşan şöhret | Furkan Palalı Roma’da yarışacak: İtalya’da reyting rekoru kırıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Terra Amara'' adıyla İtalya'da yayına girdiği ilk günden beri reyting rekorları kıran ''Bir Zamanlar Çukurova'' dizisindeki 'Fikret' rolüyle İtalya'da hem yapımcıların radarına giren hem de inanılmaz bir fan kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Furkan Palalı, Rai1 kanalının en çok izlenen programı "Ballando Con Le Stelle"nin (Yıldızlarla Dans Etmek) 28 Eylül'de yayına girecek ve 12 hafta sürecek olan 19.sezonun da yarışacak. Palalı'yı, Madonna ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü starların dans koreografilerini hazırlayan dansçılar çalıştıracak.

KİRASI 600 BİN TL!
Geçtiğimiz günlerde İspanya'da dans hocaları ile bir araya gelen Palalı, hiç vakit kaybetmek istemediği için gideceği süreye kadar Türkiye'de de dans eğitimlerine başladı. Öte yandan Palalı'nın Roma'da geçireceği 4 aylık süre boyunca yaşayacağı evin aylık kirasının 17.000 Euro yani yaklaşık 600 bin TL olduğu öğrenildi.
Palalı'nın İtalya'da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye’de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor
Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı: Toplu insan ölümü
ABD’den soykırıma destek: İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!
Promosyon parası 20 bin lirayı geçti: Temmuz artışı sonrası bankalar devreye girdi! Şartlara dikkat edin
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferini açıkladı
CANLI TAKİP | İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Tahran’dan ’misilleme gecikebilir’ mesajı! Pentagon duyurdu: ABD olası İran saldırısına hazır
Cuma günü özel olarak gündeme gelecek! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan oyun platformlarına net uyarı: Gereğini yaparız
Kanarya Şampiyonlar Ligi’nden elendi! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile 1-1 berabere kaldı
Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı’ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Bakan Fidan 3. tur görüşmeler için tarih verdi
Soykırımcı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?
Güney Kafkasya’da gizli tatbikat! ABD birliği radarda yakalandı: Bakü’de derin şüphe
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası
Siber casusluk operasyonunda detaylar ortaya çıktı! 3 farklı Telegram kanalından kişisel verileri satışa çıkardılar
SON DAKİKA