Latin Amerika ona hayran: Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek sınırları aştı!

ŞAŞIRIYORUM! Dergiye röportaj da veren Altınbilek, yurt dışında gördüğü ilgi karşısında, "Her gittiğim ülkede karşılaştığım yoğun kalabalık beni hala şaşırtıyor ve duygulandırıyor.

Hilal Altınbilek

Geçtiğimiz senelerde Meksika, Panama gibi Latin Amerika ülkelerine gittim. Çocuklarına dizilerde oynadığım karakterlerin adını veriyorlarmış. İnsanların hayatında bu kadar değerli bir yer edinmek gurur verici bir şey" diye anlattı.