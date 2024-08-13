Çiçeği burnunda çift Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendi!

2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenen oyuncu Esra Bilgiç , 2019 yılında da ani bir kararla boşanmıştı. Boşandıktan sonra adı pek de aşk dedikodularına karışmayan Bilgiç, aradığı aşkı Faruk Sabancı 'da buldu.

Çiçeği burnunda çift Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı

NEŞE SAÇTILAR!

Faruk Sabancı ve oyuncu Esra Bilgiç çifti, bu kez da Bodrum'da kameralara yakalandı. Ünlü çift, bir mekanda görüntülendi. İkili tüm gece sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.