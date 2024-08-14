Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evleniyor! 4. kez damat olacak!

3 yılı aşkın süredir kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile beraber olan ve bu ilişkisini saklamayan Acun Ilıcalı'dan yeni bir karar geldi. Geçtiğimiz yıl Altunkaya'nın doğum gününde sevgilisine evlilik teklifi eden Ilıcalı, 4'üncü kez damat oluyor. Uzun zamandır evlilik planları yapan ikili, bu ay düğün hazırlıklarını hızlandırırken Eylül ayında ise hayatlarını birleştirecek.

TALİMAT VERDİ!

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi. İddialara göre Ilıcalı, yaklaşık 200 kişinin katılacağı bir düğün yapacak.