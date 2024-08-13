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Ünlü oyuncu Demet Özdemir kazandığı parayı kıyafete yatırıyor! 90 bin TL'lik tarzı olay oldu

Güzel oyuncu Demet Özdemir, kazandığı kadar harcamaya da devam ediyor. Tarzı için servet döken Özdemir, geçtiğimiz gün 90 bin TL’lik gold stili ile dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 07:03
Ünlü oyuncu Demet Özdemir kazandığı parayı kıyafete yatırıyor! 90 bin TL’lik tarzı olay oldu

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, genç tasarımcı Efe Batur'un imzasını taşıyan altın metalik üst tasarımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Medya dünyasında büyük ilgi gören bu tasarım, Özdemir'in zarafeti ve stil anlayışıyla birleşerek beğeni topladı.

Demet ÖzdemirDemet Özdemir

Demet Özdemir, etkinliklerde tercih ettiği cesur ve yenilikçi kıyafet seçimleriyle adından sıkça söz ettirirken, tasarımı da onun tarzına mükemmel uyum sağladı.

Demet Özdemir'in 90 bin TL'lik tarzıDemet Özdemir'in 90 bin TL'lik tarzı

ÖVGÜLER YAĞDI!
Özdemir'in bu tasarımını övgü dolu sözlerle sosyal medya hesaplarında paylaşması, moda dünyasında da yankı uyandırdı. Öte yandan yıllık hatrı sayılır bir parayı tarzı için kıyafete yatıran Özdemir'in üzerindeki bu tek parça tasarımın fiyatının ise 90 bin TL olduğu öğrenildi.

Demet ÖzdemirDemet Özdemir

Özdemir, dizi, film ve reklamlardan kazandığı parayı kıyafete yatırması ile biliniyor.

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