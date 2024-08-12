Hadise’nin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

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Popçu Hadise Kaan Yıldırım'da aradığı mutluluğu bulamadı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiası gündemi salladı. Jet hızıyla evlendiği Mehmet Dinçerler'den 4 ayda boşandı. Adı daha sonra Kerem Bürsin ile yazıldı. Uzun süredir aşk hayatında suskun olan Hadise şimdi de şok bir isimle anıldı.

Ünlü popçunun Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin bir süredir birlikte olduğu ama aşklarını şimdilik herkesten sakladığı iddiası kulaktan kulağa yayıldı. İki taraf konuyla ilgili sessiz kaldı. Bu arada Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Buruk'tan boşanmıştı.