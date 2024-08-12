SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Hadise'nin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

Şarkıcı Hadise’nin adı yeni bir isimle anıldı. Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ünlü popçunun Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte olduğu vurgulandı. İki taraf konuyla ilgili sessiz kaldı. Bu arada Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Buruk'tan boşanmıştı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Hadise’nin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Popçu Hadise Kaan Yıldırım'da aradığı mutluluğu bulamadı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiası gündemi salladı. Jet hızıyla evlendiği Mehmet Dinçerler'den 4 ayda boşandı. Adı daha sonra Kerem Bürsin ile yazıldı. Uzun süredir aşk hayatında suskun olan Hadise şimdi de şok bir isimle anıldı.

Ünlü popçunun Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin bir süredir birlikte olduğu ama aşklarını şimdilik herkesten sakladığı iddiası kulaktan kulağa yayıldı. İki taraf konuyla ilgili sessiz kaldı. Bu arada Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Buruk'tan boşanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Boşanmanın ardından magazin basını, Okan Buruk'un hayatına dair yeni iddiaları gündeme taşımaya başladı. Tüm bunlar devam ederken Hadise geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Yeni şarkısı 'Hayat Oyunu' ile konserine başlayan Hadise konser sırasında 'Aşk tehlikeyi sever mi? Sever be!' diye bağırdı.



'UTANDIRDINIZ BENİ'
2009 yılında Düm Tek Tek şarkısı ile Eurovision'a katılan ünlü şarkıcı Hadise, dördüncü olmuştu.

Kıbrıs sahnesinde de 'Düm Tek Tek' şarkısını söylemeyi ihmal etmedi. Şarkının ortasında dinleyiciler ayağa kalktı ve Hadise'yi dakikalarca alkışladı. Bu duruma şaşıran ve duygulanan Hadise. "Çok teşekkür ederim. Utandırdınız beni" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika’ya giderken yakalandı
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Vakıf Katılım Bankası
Hadise’nin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Emekli maaşını artıran 8 formül! Yüksek aylık almak için neler yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
Yarısı Bizden kampanyasında dikkat çeken yenilik! Kentsel dönüşümde vatandaşa müjde! Otopark alanı proje dışında kalacak
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda güvenliği için yeni düzenleme! Kesimhaneler kamera ile izlenecek
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü | Türkiye arabuluculuk için devrede
Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu!
Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti | Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı
Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
SON DAKİKA