Barış Falay ve Esra Ronabar denizde aşka geldi!

Yaz aylarını Çeşme'deki evlerinde geçiren ancak bir süredir Avrupa turunda olan Barış Falay ve Esra Ronabar çifti, ülkeye döner dönmez soluğu Çeşme'de aldı.

Rol aldığı dizi gereği uzun sakallarıyla ekranlara gelen Falay, bu kez traş olmuş haliyle tatil modundaydı. Çiftlikköy'deki Fun Beach'te objektiflere takılan oyuncu çift, sahil kısmında uzun süre baş başa sohbet ettikten sonra güneşin batışına doğru denize girmeye karar verdi. Suyun içinde el ele tutuşup yürürken bir yandan da birbirlerine sarılıp öpüşen Falay ve Ronabar'ın, romantik halleri görülmeye değerdi. Ünlü çift karaya doğru çıkarken, Esra Hanım da eşinin sırtına sarılarak sahile kadar bu şekilde yürüdü.