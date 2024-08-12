Ajda Pekkan sahnede çileden çıkmıştı: Melek Mosso’dan destek!

Süper Star Ajda Pekkan yıllara meydan okudu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da seyircisiyle buluştu. Ancak konserin sonlarına doğru geldiğinde şarkıyı söylerken bir anda sustu. Çünkü protokolde oturan hayranları gidiyordu. Bunun üzerine Pekkan sinirlenip "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" diye bağırdı. Üstelik seyircilerin arasında kardeşi Semiramis Pekkan da bulunuyordu. Pekkan'a destek yağarken ünlü şarkıcı Melek Mosso da Süper Star'ın tepkisinde çok haklı olduğunu söyledi.

AJDA HANIM HAKLI

Güzel şarkıcı Melek Mosso, Ajda Pekkan'ın Harbiye konserinde yaşanan protokol olayı ile ilgili görüşlerini şöyle anlatı: "Ajda hanımın tepkisini haklı buluyorum. Çünkü siz bir konsere çıkıyorsunuz. Protokole sevdiklerinizi, dostlarınızı oturtuyorsunuz. Onların da sonuna kadar izlemesini istersiniz. Ben de olsam üzülürdüm, kızardım ki o Ajda Pekkan. Onu yapıyorsa doğrusunu biliyordur."

ANNELİĞE HAZIRIM

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile evlenen Melek Mosso, bu arada muhabirlerin "Bebek istiyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Geçen gün çok ödemliydim herkes benim için 'hamile mi' diye yazmış. Tabii ki istiyoruz ama her şeyin zamanı var. Planladık mı hayır, istiyor muyuz evet. Nasip kısmet, umarım doğru zamanda olur. Anne olmaya her zaman hazırım. Çocukları çok sevdiğim için zaten öğretmenlik mesleğine başlamıştım. Hala çok seviyorum. Kıyamıyorum hiçbirine."