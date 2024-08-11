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İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a sert tepki: Evimi bastı, bana kumanda fırlattı!

İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’ın kendisi hakkında “Herkes bedel ödeyecek” sözlerine sert çıktı: Evimi bastın, bana kumanda fırlattın! Haberim olmadan 6 Milyon TL’ye evimi sattın!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’a sert tepki: Evimi bastı, bana kumanda fırlattı!

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Dilan Çıtak önceki gün bir televizyon programına telefonla bağlanarak gözyaşları içinde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunları anlatmıştı. Çıtak, "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok. Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım" demişti.

"İZNİM VE BİLGİM YOKTU"
Bu açıklamalar ardından Gazeteci Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses kızının iddiaları için şunları söyledi: "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa'daki çocuklarım aradı. Hepsi başıma toplandı ama Dilan yoktu."

Dilan Çıtak önceki gün bir televizyon programına telefonla bağlanarak gözyaşları içinde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunları anlatmıştı. Çıtak, "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok.
Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım" demişti.

"İZNİM VE BİLGİM YOKTU"
Bu açıklamalar ardından Gazeteci Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses kızının iddiaları için şunları söyledi:
"Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın.
'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa'daki çocuklarım aradı. Hepsi başıma toplandı ama Dilan yoktu."

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