Futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transfer bilmecesi! Son kararı Melisa Aslı Pamuk verdi!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. "2011 Türkiye Güzeli" Pamuk, sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" yapmıştı. Ünlü çift, daha sonra Yazıcı'nın Trabzon'daki baba evine el öpmeye gitmişti. Bütün bu hızlı gelişmelerin ardından Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bebek bekleyen ünlü çift, çıkmaza girdi. Geçtiğimiz yıl Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin bitmesiyle beraber oynadığı Lille takımından ayrılmıştı.

HENÜZ ANLAŞAMADI!

Liglerin başladığı şu dönemlerde henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşiyle ters düştü. Yazıcı'nın Türkiye'ye futbol oynamak istemesini iddialara göre Pamuk veto etti. Söylentilere göre Pamuk, doğacak çocuğunu Avrupa'da büyütmek ve Yazıcı'nın da futbol hayatını Fransa ve İtalya gibi ülkelerde sürdürmesini istiyor.