Sosyal medyanın diline düşen Nesrin Cavadzade bakın kiminle görüntülendi!

Hızlı erkek arıyorum" diyen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, iş insanı Esat Kocadağ ile bir mekanda görüntülendi. İkili, sabahın ilk ışıklarına kadar dans etti.

Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda sevgili kriterini açıklayan Nesrin Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını belirterek sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu söylemişti. "En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyorum" diyen Cavadzade'nin açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

O ZAMAN DANS!

Güzel oyuncu, aradığı hızlı erkeği sonunda buldu. Cevadzade, önceki akşam ünlü bir mekanda iş insanı Esat Kocadağ ile dans edip eğlendi. Samimi hareketleri dikkat çeken ünlü ismin, mutluluktan çılgınlar gibi dans etmesi gözlerden kaçmadı. İkili, gece boyunca oldukça samimiydi.