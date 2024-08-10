Rafet El Roman’a ’enerji’ takviyesi: Elleriyle yedirdi

Yelda Başaran, sağlıklı yaşam danışmanlığını yaptığı Rafet El Roman'a sahne öncesi enerji vermesi için özel elmalardan üretilen Pestelmayı elleriyle yedirdi. Rafet El Roman da bunun üzerine; "Sevgili Yelda sen sağlıklı yaşam danışmanlığımı yaptığın günden bu yana kendimi spora ve sağlıklı yiyeceklere verdim. Sayende 10 kilo verdim ve psikolojik olarak artık kendimi daha iyi hissediyorum. Bizlere hep sen mi sürpriz yapacaksın?" deyip, sağlıklı yaşam kraliçesi adını verdiği tacı Yelda başarana taktı.

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