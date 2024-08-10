İrem Sak Monaco yolcusu! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile gidiyor

İrem Sak, iki yıldır basketbolcu Furkan Korkmaz ile birliktelik yaşıyor. Zaman zaman ayrıldıkları iddia edilen ünlü çiftin aşkları tam gaz sürüyor. NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giymeye hazırlanıyor. NBA'den Avrupa'ya dönme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. EV BAKIYOR!

Furkan Korkmaz'ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da sevgilisinin peşinden giderek Monaco'ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz'ın transfer kararının ardından Monaco'dan ev bakmaya başladı bile... İkili Monaco'da yeni bir başlangıç yapacak. Korkmaz'ın Monaco'daki yeni takımında göstereceği performans ve çiftin Monaco'daki yeni hayatları şimdiden merak konusu.

Korkmaz ve Sak hakkında son dönemde evlenecekleri dedikoduları yayılmıştı.

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