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İrem Sak Monaco yolcusu! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile gidiyor

İrem Sak ve Furkan Korkmaz’dan radikal karar... NBA’den sürpriz bir kararla Avrupa’ya transfer olan Korkmaz, Sak ile birlikte artık Monaco’da yaşayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
İrem Sak Monaco yolcusu! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile gidiyor

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İrem Sak, iki yıldır basketbolcu Furkan Korkmaz ile birliktelik yaşıyor. Zaman zaman ayrıldıkları iddia edilen ünlü çiftin aşkları tam gaz sürüyor. NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giymeye hazırlanıyor. NBA'den Avrupa'ya dönme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. EV BAKIYOR!
Furkan Korkmaz'ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da sevgilisinin peşinden giderek Monaco'ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz'ın transfer kararının ardından Monaco'dan ev bakmaya başladı bile... İkili Monaco'da yeni bir başlangıç yapacak. Korkmaz'ın Monaco'daki yeni takımında göstereceği performans ve çiftin Monaco'daki yeni hayatları şimdiden merak konusu.
Korkmaz ve Sak hakkında son dönemde evlenecekleri dedikoduları yayılmıştı.

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