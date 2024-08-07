Kaya Çilingiroğlu hem güldürdü hem isyan etti: Sularımı kesti!

Kaya Çilingiroğlu, önceki gece Rumelihisarı'nda bir mekandaydı. Yanında genç sevgilisiyle görüntülenen Çilingiroğlu, sevgilisini öpmeye doyamadı. Çıkışta gazetecileri gören Çilingiroğlu, "Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya" diyerek güldü.

"İLİŞKİMİZ YENİ"

Çilingiroğlu, ev sahibi ile yaşadığı sorun hakkında, "Maalesef ev sahibi sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır. Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" diye konuştu. Çilingiroğlu, ardından genç sevgilisiyle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.