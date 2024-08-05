Hande Yener ile Demet Akalın arasında dostluk var düet yok!

Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden Akalın, bir muhabirin, "Verdiğiniz kilolar çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine, "Evet ufak bir operasyon geçirdim. Bir süre ilaç kullanmak zorunda kaldım. İlaçlar kilo yaptı. Şimdi iyiyim. Spor, diyet devam ediyorum" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde Hande Yener'in sahnesini ziyaret eden ünlü sanatçıya, "Hande Yener'in sahnesini ziyaret ettiniz. Bir düet olacak mı beraber?" soru sorulunca Akalın, "Şu an için öyle bir şey yok. Düşünmüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda olabilir" cevabını verdi.

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