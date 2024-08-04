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Ünlü oyuncu Kıvaç Tatlıtuğ'un pahalı zevki: Yeni teknesinin fiyatı dudak uçuklattı! Tam tamına...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 25 milyon liraya aldığı yeni teknesinde eşiyle birlikte dostlarını ağırladı. Teknenin kaptan koltuğuna ise kendisi geçti.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 06:58 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 06:58
Ünlü oyuncu Kıvaç Tatlıtuğ’un pahalı zevki: Yeni teknesinin fiyatı dudak uçuklattı! Tam tamına...

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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, oyuncu arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ile Gümüşlük'te görüntülendi.

Kıvanç TatlıtuğKıvanç Tatlıtuğ

Tatlıtuğ'un yeni aldığı 25 milyon lira değerindeki 12 metrelik teknesiyle balık yemeğe giden kalabalık grup, çıkışta teknelerine bindi.

Kıvanç TatlıtuğKıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni teknesini kendisi kullandığı görüldü.

Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt EfeTatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe

Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe ve Özpirinççi çiftinin kızları Mercan da teknedeydi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak DizerKıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer

İki ailenin balık keyfi neşeli anlara sahne oldu. Yeni teknede 2 kamara ve 4 yatak bulunuyor.

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