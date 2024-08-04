Ünlü oyuncu Kıvaç Tatlıtuğ’un pahalı zevki: Yeni teknesinin fiyatı dudak uçuklattı! Tam tamına...

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, oyuncu arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ile Gümüşlük'te görüntülendi.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, oyuncu arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ile Gümüşlük'te görüntülendi.
Tatlıtuğ'un yeni aldığı 25 milyon lira değerindeki 12 metrelik teknesiyle balık yemeğe giden kalabalık grup, çıkışta teknelerine bindi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni teknesini kendisi kullandığı görüldü.
Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe ve Özpirinççi çiftinin kızları Mercan da teknedeydi.
İki ailenin balık keyfi neşeli anlara sahne oldu. Yeni teknede 2 kamara ve 4 yatak bulunuyor.