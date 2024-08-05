Kayınvalidesi ile buzları eriten Beren Saat’ten koyu sohbet! Artık Serpil Doğulu ile aralarından su sızmıyor

ARALARINDAN SU SIZMIYOR! Son dönemlerde çok sık bir araya gelen Kenan Doğulu 'nun konserlerini bile kaçırmayan ve yan yana samimi görüntüler veren gelin Beren Saat ve kaynana Serpil Doğulu , birlikte tatil yapmaya da başladı.

Serpil Doğulu ve Beren Saat

Kenan Doğulu'nun Bodrum Yalıkavak'ta vereceği konser öncesi bir mekanda görüntülenen Seril Doğulu ve Beren Saat'in aralarından yine su sızmadı. Renkli bir etek ve beyaz spor bir atlet giyen Beren Saat, şezlongda kayınvalidesi Serpil Doğulu ile sohbet etti.