Berdan Mardini ve Mert Demir arasında güldüren dialog: Epilasyona götüreceğim!

Berdan Mardini, Kıbrıs- Lefkoşa yer alan Concorde Tower Otel'de muhteşem bir konser verdi. Müziği kadar ticarete de önem veren Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu kozmetik fabrikasının ürünlerinin çok ilgi gördüğünü söyledi. Mardini, "Parfümlerimiz özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Yurt dışından büyük talep var. Dünya markası olma yolundayız. 7 milyon dolarlık yatırımın karşılığını alıyoruz artık" diye konuştu.

KOMİK DİALOG!

Mert Demir ile aynı uçakta geldiğini söyleyen Mardini "Hatta gelirken Mert Demir ile aynı uçaktaydık. Ona 'kulağıma küpe takayım mı?' diye sordum. O da 'tak abi' dedi. Sonra ben de onun göğüs kıllarını ve benim epilasyonlu kollarımı göstererek 'seni de götüreyim böyle epilasyon yapalım' deyince kahkahalar attık" diyerek ilginç diyaloglarını anlattı.