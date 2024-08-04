Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sıkı diyet: Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı detoks kampına katılacak!

Sıla Türkoğlu Güzel oyuncu bu yaşam kampında hem kısa bir detoks hem de (vücudun stresten arınması) üzerine kurulu bir kamp programı yaşayacak. Daha önce Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü isimler Kate Moss ve Naomi Campbell da bu kampa katılmıştı.

Mert Demir UÇAKTA KAHKAHA TUFANI

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta konserleri olan Berdan Mardini, Mert Demir ve Simge Sağın, dönüş yolunda aynı uçağa denk geldiler. Şans eseri İstanbul yolculuğunda yan yana oturan bu üç önemli starın uçaktaki sohbeti ise kahkaha tufanı yaşattı diyebilirim. Berdan Mardini, düğmeleri açık gömlek giyen Mert Demir'e esprili bir şekilde "Bize türkücü dersiniz. Starsın sen kıllarını aldırsana" diyerek takıldı.

Berdan Mardini



Demir ise yıllardır tanıdığı Mardini'ye, "Abi ben Elazığlıyım. Bizim doğalımız böyle" dedi. Mardini ise, "Epilasyonun söz benden. Ben sana hediye edeceğim" demesine, teşekkür eden Mert Demir, "Tamam abi o zaman sen de küpe tak. Ben kıllarımı aldıracağım. Ben de sana küpe hediye edeceğim" diye karşılık verdi. Mardini'den küpe takma sözü alan Mert Demir ise göğsündeki kılları aldıracağını söyledi. İkilinin sohbetine şahit olan yolucular ise kahkaha krizine girdi diyebilirim... Bakalım bu konuşma ne zaman gerçeği dönüşecek... Beklemedeyiz!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi YENİ ARACI DA AYNI MARKADAN

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın şoförü Bodrum yolunda bir kazaya karışmış ve 11 milyonluk lüks mercedes marka arabası hurdaya dönmüştü. En büyük şans ise böyle büyük bir kazada kimsenin burnunun kanamaması olmuş.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi



Kaza sonrası ailesini bizzat gidip Bodrum'dan alan Tolgahan Sayışman, oradan Çeşme'nin yolunu tutmuş. Burada kısa bir tatil yapacak olan Tolgahan Sayışman, eşi ve çocuklarını bizzat kendisi İstanbul'a getirecekmiş. Duyduğuma göre şimdilerde yeni model bir araba bakan Tolgahan bey, bu sefer daha geniş bir araba olan Mercedes Maybach almak istiyormuş. Bunun için kesenin ağzını sonuna kadar açan Tolgahan Sayışman'a yeni arabasına şimdiden hayırlı olsun diyorum... FARKINI KONUŞTURUYOR

Son günlerde en çok konuşulan tatil yerlerinin başında gelen Çeşme'de bir mekandan bahsetmek istiyorum: Corazon Alaçatı. Sade bir menüsü olan mekanda keçi peynirli incirli pizzayı tercih ederken arkadaşlarım ise dana füme kaburga ve pesto soslu buratalı makarnayı tercih ettiler. Pizzanın hamuru yaklaşık 4 günde mayalanıp hazırlanıyormuş. Bu yüzden gluten alerjisi olanlar bile pizzaları yiyebiliyormuş. Tüm mekan neredeyse sedirlerden dizayn edilmiş. Ben buranın atmosferini ve menüsünü çok beğendim. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN