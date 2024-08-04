Reklam Hadise’si! 5 Milyon liralık VİP araç

Popçu Hadise, önceki akşam annesi Gülnihal hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularına kısa cevaplar veren şarkıcı, "Arkadaşlar kardeşimin doğum gününü kutladık. Daha sonra konuşalım" diyerek aracına bindi. Hadise, mekanda olduğu sırada içeride olan hayranları ise saatlerce çıkmasını bekledi. Kendisini bekleyen hayranlarına selam veren popçu, gazetecilere de selam vermeyi ihmal etmedi. Kısa süre önce kendisine ait VIP araçla dolaşan Hadise, bir süredir iş birliği yaptığı bir otomobil markasının 5 milyon lira değerindeki araçla geziyor.

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