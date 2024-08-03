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Yasemin Özilhan, Bodrum fiyatları hakkında konuştu: ‘Evden çıkmıyoruz’

Son dönemde Bodrum’daki fiyatların alıp başını gitmesiyle ilgili konuşan Yasemin Özilhan, “Bodrum’da evden dışarı çıkmıyoruz. Fiyatların pahalı olduğunu biliyorum” dedi

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Yasemin Özilhan, Bodrum fiyatları hakkında konuştu: ‘Evden çıkmıyoruz’

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İş insanı İzzet Özilhan'la evli olan ve bu evlilikten Emine ve Ela adında 2 kız çocuğu bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün arkadaşı ile Etiler'de bir mekanda kahve içerken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden ve tatilden bahseden Özilhan, "Biz ailecek doğa ile iç içe olmayı sevdiğimiz için karavan tatilini tercih ediyoruz" dedi. Konu Bodrum'daki fiyatlardan açılınca sosyetik güzel, "Biz Bodrum'a tatile gittiğimiz dönem evden dışarı pek çıkmadığımız için benim fiyatlarla ilgili bir bilgim yok... Ama fiyatların pahalı olduğunu ben de duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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