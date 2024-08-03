Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz’ın kendisini bırakıp Serenay Sarıkaya ile aldatması üzerine konuştu

Samyeli'ye, geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz 'ın Serenay Sarıkaya 'yla kendisini aldatması üzerine haftalarca konuşulan 'Konduramadım' açıklamasını Kaan Ölker yayında hatırlatınca, Samyeli şunları söyledi ve özeleştiri yaptı: "Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu... Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!"

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya

EX'TEN NEXT OLMAZ!

Samyeli, yayında "Sizin için ex'ten next olur mu?" sorusuna "Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil" dedi.