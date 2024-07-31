Döke saça mısır yiyen Tuba Büyüküstün sıcaktan bunaldı üstsüz güneşlendi! Esra Akkaya ile Bodrum’da sezonu açtı

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ!

Arkadaşlar arasında Esra Akkaya'nın da olduğu görüldü. Denizde haşlanmış mısır yiyen Büyüküstün, bir yandan döke saça mısırını yerken bir yandan da arkadaşlarına hararetli bir şekilde bir şeyler anlattı.