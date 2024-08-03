27 yıllık evlilikleri bitmişti: Can Aslantuğ, annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında ilk kez konuştu!

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Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen ve 1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Projelerinden bahseden oyuncu, "Televizyon işi değil ama içime sinen bir proje var. Projeler gelince annem ve babamdan fikir alıyorum" dedi.