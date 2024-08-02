Ünlü isimler GQ’da buluştu | Burak Çelik, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı, Buçe Buse Kahraman...

GQ Türkiye 12. yıl buluşması kapsamında önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum'da lansman partisi düzenledi. Partiye katılanlar arasında ünlü oyuncular Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz, Selahattin ve Lara Paşalı, Burak Çelik, Buçe Buse Kahraman, Yüsra Geyik, Özge Yağız, sevgilisi Burak Berkay Akgül ve Wilma Elles gibi birçok ünlü isim vardı. Başarılı oyuncular tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı. Selahattin ve Lara Paşalı çifti, kızları Pera ile oynadığı sırada yanlarına gelen Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz, Pera ile keyifli dakikalar geçirdi.

CENTİLMEN BURAK

Oyuncu Burak Çelik ise sevgilisi denizde çıkarken ona havlu götürdü. Sevgilisini kuruladıktan sonra öpücüklere boğan yakışıklı oyuncuyu görenler ise "Centilmen erkek" yorumları yaptı. Güzel oyuncular Yüşra Geyik, Buse Kahraman, Melisa Döngel ve Özge Yağız ise plajın göz dolduran isimleri arasındaydı.

Özge Yağız, sevgilisi Burak Berkay Akgül ile denize inmezken, happy hour zamanı objektiflere poz verdi. Telefonu ile sevgilisine kendi fotoğraflarını çektiren Yağız, bir hayli mesai harcadı. Çift günün tamamını el ele geçirdi.



Sümeyye Aydoğan, günü odasında geçiren ünlüler arasındaydı. Akşam partiye inen oyuncu, objektiflere poz verdi

Geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçiren Wilma Elles denize girmedi.

Yüsra Geyik, deniz keyfi sonrası plajda fotoğraf çektirdiği anlarda mankenleri aratmadı.