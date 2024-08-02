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Tüm Türkiye'nin Bahar'ı olmuştu! Demet Evgar yeni bir yalıya taşınıyor

Oyuncu Demet Evgar, Emirgan’dan taşınma kararı aldı. Eşi ve kızıyla Yeniköy’de kirası 200 bin lira olan bir yalı dairesinde yaşayacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Tüm Türkiye’nin Bahar’ı olmuştu! Demet Evgar yeni bir yalıya taşınıyor

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Ünlü oyuncu Demet Evgar, 2022 yılında altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünya evine girmişti. 44 yaşındaki başarılı oyuncu, Emirgan'daki evinden taşınma kararı aldı. Demet Evgar'ın, eşi Levent Babataş ve kızları Mavi ile Yeniköy'de yalı tarzı bir eve taşınacağı iddia edildi. Evgar'ın taşınma sebebi ise sakin bir yer araması ve iki yaşına basacak kızları Mavi'nin daha geniş bir yaşam alanında büyümesini istemesiymiş. Oyuncunun tuttuğu yalı dairesinin kirasının ise 200 bin lira olduğu konuşuluyor. Demet Evgar, aynı zamanda oyuncu arkadaşı Özge Özpirinçci'ye de komşu oldu. Ünlü oyuncu ve eşi düğünlerini Emirgan'daki evlerinin bahçesinde yapmıştı. Emirgan sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız olmuştu.
Ünlü oyuncu yeni evine taşınmak için sabırsızlanıyor.

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