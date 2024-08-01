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Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya'nın kızı Leyla Süreyya ile eğlenceli anlarına bakın! Denizin tadını böyle çıkardılar

2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, Fikret Ali ve Leyla Süreyya ismini verdiği çocuklarıyla anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Son olarak yaz sezonunun büyük bir kısmını Çeşme'de geçiren Hazal Kaya ve Bengisu Apak, Alaçatı'daki bir beach'te çocuklarıyla birlikte denize girdi. İşte ünlü isimlerin çocuklarıyla deniz halleri...

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 07:04
Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’nın kızı Leyla Süreyya ile eğlenceli anlarına bakın! Denizin tadını böyle çıkardılar 1

5 yıllık evliliklerini iki çocukla taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’nın kızı Leyla Süreyya ile eğlenceli anlarına bakın! Denizin tadını böyle çıkardılar 2

Yaz sezonunun büyük bir kısmını Çeşme'de geçiren Hazal Kaya ve Bengisu Apak, Alaçatı'daki bir beach'te çocuklarıyla birlikte denize girdi.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’nın kızı Leyla Süreyya ile eğlenceli anlarına bakın! Denizin tadını böyle çıkardılar 3

Kızı Leyla Süreyya ile suyun içinde dolaşan ve onu denize alıştıran Kaya, zaman zaman kızını kucağına alarak cesaretlendirmeye çalıştı.

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