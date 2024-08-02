Melisa Aslı Pamuk hamile! Futbolcu Yusuf Yazıcı baba oluyor!

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla Paris'te dünyaevine giren tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. 2011 Türkiye güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, son olarak müjdeli bu haberle gündeme geldi. Gelen dizi ve film tekliflerini bebek beklediği için geri çevirdiği iddia edilen ve Bakü'deki bir tanıtım etkinliğinde giydiği bol elbiselerle karnını kamufle etmek istediği düşünülen ünlü oyuncunun, mutlu haberi Yazıcı ailesiyle paylaştığı da öne sürüldü. Yusuf Yazıcı, nikahın ardından eşini alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitmişti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirmişti.



SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞLERDİ

Kısa bir süre önce Yazıcı'nın ailesinin yanına giden çiftin, mutlu haberi tüm aileye verdiği iddia edildi.