Hakan Altun: ‘Sanal aşklara sıcak bakmam’

Fantezi müziğin ünlü ismi Hakan Altun, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü isim, sosyal medyadaki aşkların kendisine göre olmadığını söyleyip, "Ben o kadar sanal değilim. DM'e bakmayı bile bilmiyorum" dedi. Aşkın neden bulamadığı sorusuna "Bende bir manyaklık var galiba, ne bileyim?" diye espriyle karşılık verip, sosyal medyadan aşk yaşamayacağını anlattı. Altun, sosyal mecralardaki aşkların kendisine göre olmadığını belirterek, "İnstagram'a fotoğraf koymayı da bilmiyorum, öyle bir durumum var. Sanal bakirim, yani hiç alakam yok" dedi.

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