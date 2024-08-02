Geri sayım başladı: ’DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ müzikseverlerle buluşacak

Harbiye konserleri serisinde arka arkaya etkinlikler gerçekleştiren BKM, unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında 7-10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim'de müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor. 7 Ağustos'ta Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi, 8-9 Ağustos'ta 2 gün üst üste gazino konsepti ile Ata Demirer, 10 Ağustos'ta müziği ile farklı janrları bir araya getiren Mert Demir ve 12 Ekim'de yaşayan efsane, Grammy ödüllü Seal, Harbiye'nin büyülü atmosferinde Türk dinleyicisi ile buluşacak.

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