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Ceyda Düvenci’nin kızı ve Bülent Şakrak buluştu, ortaya 'Helal olsun denecek' kareler çıktı

Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak’tan alkışlanacak hareket... Düvenci’nin kızı Melisa ile bir araya gelen Şakrak, maddi ve manevi olarak bir kez yanlarında olduğunu gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Ceyda Düvenci’nin kızı ve Bülent Şakrak buluştu, ortaya ’Helal olsun denecek’ kareler çıktı

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İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirince ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Boşanmanın etkisinden çabuk çıkan Şakrak, hemen yeni hayatına adapte olmuştu. Ünlü oyuncu, boşanmanın ardından 'Maviye Sürgün' dizisindeki rol arkadaşı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ceyda Düvenci ise hayatına radyocu Güçlü Mete'yi almıştı.

"KIZIM MELİSA"
İhanet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Şakrak, yeni sevgilisi ile sık sık paylaşımlar yapmaya devam ederken geçtiğimiz gün yayınladığı karelere eski eşi Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla buluştuğu andan fotoğraflar ekledi. Pozlarını 'kızım Melisa' etiketi ile paylaşan Şakrak'ın o kareleri, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun karelerine, "Yaptığınız çok güzel bir şey", "Siz nasıl güzel yürekli bir insansınız", "Helal olsun" ve "Güzel bir adamsın" gibi yorumlar yapıldı.
Düvenci, kendisinin boşanmak istemediğini Şakrak'ın kendisinden boşandığını söylemişti.

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