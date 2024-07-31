Tuba Büyüküstün’ün Bodrum tatili devam ediyor: Denizde döke saça mısır yedi

"Zeytin Ağacı" dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün geçtiğimiz günlerde basın toplantısında rol arkadaşı Seda Bakan'ı terslemesi ile gündeme gelmişti. Uzun bir süre sosyal medyada konuşulan Büyüküstün, tatil sezonunu Bodrum'da değerlendiren ünlü isimlerden oldu. Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Büyüküstün, arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısında sohbet ederken görüntülendi.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ!

Arkadaşlar arasında Esra Akkaya'nın da olduğu görüldü. Denizde haşlanmış mısır yiyen Büyüküstün, bir yandan döke saça mısırını yerken bir yandan da arkadaşlarına hararetli bir şekilde bir şeyler anlattı. 42 yaşındaki oyuncu, mısırı bittikten sonra şezlonga dönüp gölgede keyif yaptı. Bir ara sıcaktan bunalan bikinisinin üstünü çıkartan güzel oyuncu, yaklaşık 1 saat üstsüz güneşlendi.