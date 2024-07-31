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Dünya starı Lewis Hamilton tatil rotasını yine Türkiye’ye çevirdi

Türkiye aşığı Lewis Hamilton, Bodrum’a park etti. Yaklaşık 10 bavul ile tatile gelen Hamilton, tüm dikkatleri üzerine çekti

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Dünya starı Lewis Hamilton tatil rotasını yine Türkiye’ye çevirdi

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FORMULA 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Dünyanın en çok takip ettiği pilot olarak bilinen Hamilton, eşi ve çocukları ile ilk kez görüntülendi. Yakın bir arkadaşının özel misafiri olarak Bodrum'a gelen dünya starı kaldığı otelin iskelesi bavulları ile dikkat çekti.
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Yaklaşık 10 bavulla Bodrum'a gelen Hamilton, görüntü vermemek için de elinden geleni yaptı. Başındaki şapkası ile tanınmak istemediği öğrenilen Hamilton'un kameraları gördükten sonraki sempatik tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak." Ünlü pilot Ferrari ile anlaşması 500 milyon dolar olduğu, öğrenildi.
Geçtiğimiz yıllarda da Bodrum'a gelen Hamilton, oldukça memnun kalmıştı. Yıldız isim Bodrum'un müdavimi oldu

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