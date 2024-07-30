Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den bebek müjdesi!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz haftalarda 8. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

"MAHREM TUTMAK İSTERDİK"

Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü. Oyuncu paylaşımına eşi Kadir Doğulu'yu etiketlerken yorumlara da kapattı. Babalık heyecanı yaşayan Kadir Doğulu ise Instagram hesabından eşinin paylaşımını yayınlayarak açıklama yazmadı.



DOĞULU AİLESİ BÜYÜYOR!

Bir dönem boşanacakları da konuşulan çift, heyecanla bebeklerinin doğmasını bekliyor.