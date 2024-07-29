Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Mert Demir’e aşk yaradı! Sahne fiyatı dudak uçuklattı

Mekanların en çok tercih ettiği sanatçılarından başında olan Mert Demir, özel etkinlikler için ise 4 milyon lira istiyormuş. Yani anlayacağınız bu aşk en çok Mert Demir'e yaramış gibi duruyor…

BODRUM'A ÖZEL JETLE UÇURDU

Model Şevval Şahin, bir süredir sosyetik iş insanı Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bodrum'da Burak Ateş'in teknesinde tatil yapan ikiliden Sevval Şahin, kısa bir süreliğine İstanbul'a gitmek durumunda kalmış. Dönüş uçaklarında yer bulamayınca Burak Ateş, sevgilisi için İstanbul'dan Bodrum'a özel uçak kiralayıp getirtmiş.



Yani anlayacağınız ikili, arkadaşız deseler de büyük bir aşkın ateşini yakmışlar…





GÜNEY AMERİKA'DA AYTAÇ FIRTINASI...

Aytaç Şaşmaz, Zeytin Ağacı dizisindeki performansı ile izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncunun Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştığı dizideki performansı ve İspanyolca konuşması İspanya ve Güney Amerika'daki seyirciler tarafından kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yaratmış. Duyduğuma göre sosyal medyasından yüzlerce mesaj alan Aytaç Şaşmaz'a bu bölgelere gelmesi için davet yapılmış. Yakışıklı oyuncu, yakın zamanda İspanya veya Güney Amerika çıkarması yaparsa şaşırmayın…





AYRILIK ACISINI ADADA ATIYOR

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, kısa bir süre önce meslektaşı Buse Meral ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Fakat hızla başlayan aşk, fotoğrafları çekilemeden son bulmuş. Ayrılık sonrası Aras Bulut İynemli yeni projesi için kamera karşına geçerken, Buse Meral ise kız arkadaşlarıyla Gökçeada'ya tatile gitmiş. Ayrılık acısını Gökçeada'da atmaya çalışan Buse Meral, burada rüzgar sörfüne merak sarmış. Şimdilerde burada ders alan güzel oyuncu, hem yeni hobi kazanmış hem de arkadaşlarıyla keyifli bir tatile imza atmış…



ÜNLÜ MODELLER BODRUM'DA

Kısa bir süre önce Bodrum Gündoğan'da kapılarını açan ve misafirlerini ağırlamaya başlayan Swissôtel Living Bodrum'da, Fashiontv Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından açılışa özel düzenlenen davette, modacı Cafer Andıç'ın tasarladığı Fashiontv kreasyonu ünlü modellerle podyuma taşındı. İş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı davette Özge Ulusoy ile Demet Şener baş mankenler olarak görev aldı. Defilede İvana Sert de modellik yaptı.

Swisotel Living Bodrum Genel Müdürü Koray Sarısan, otelin bölgeye yeni bir soluk katacağını söyledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN