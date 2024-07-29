Simge Sağın’dan şok itiraf: Icardi ile neden olmasın

Popçu Simge Sağın, önceki akşam Kıbrıs'ta bulunan Lord's Palace Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, birçok konu hakkında konuştu. Yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Albümde sürpriz isimlerin olacağını ifaden eden popçu, "Çok güzel bir albüm olacak. İsimleri açıklamak istemiyorum. Türkiye'de kim varsa bu albümde var diyebilirim. En bomba isim Mabel Matiz diyorum ve susuyorum" dedi.

HAYALİNDEKİ ERKEK BELLİ

Aşk hayatında uzun süredir suskun olan Sağın, bu durumu "Yalnızlığı farkında olmadan ben seçiyor olabilirim. Kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Aşık olmak ruhların birbirini çekmesi durumundan kaynaklanıyor. Benim uzun zamandır ruhumu çeken biri olmadı" sözleriyle açıkladı. Sağın, kendisini etkileyeceği erkeği de şöyle özetledi: "Yetenekten, fikirden etkilenirim. İyi kalpli, insanlara iyi davranan insanlardan etkilenirim. İlla ki böyle six-back kası olsun diyen biri değilim. İçi güzel olsun. İçerde bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun benim için hiçbir şey ifade etmez."

"SAYGI DUYUYORUM"

Mauro İcardi ile Wanda Nara'nın ayrılık haberine de değinen Simge Sağın, yıldız futbolcu ile anılmaya başlaması hakkında da konuştu. Aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Her şeyden haberim var. Sabah Instagram'a bir giriyorum şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Artık gülmeye başladım. O kadar komik ve eğlenceli paylaşımlar var ki benimle ilgili. Bir post koyuyorum altında bu konuyla ilgili yorumlar var. En baştan beri söylüyorum benim İcardi ile hiçbir alakam yok. Onlara çok saygı duyuyorum" dedi. Ancak muhabirlerin "İleride neyin, ne olacağı belli olmaz" sözüne manidar cevap verdi: Evet ileride ne olacağı hiç belli olmaz. Kesin konuşamam!