Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün paylaşımına eşi Kadir Doğulu’dan esprili yorum

2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan Neslihan Atagül'ün son paylaşımına eşi Doğulu kayıtsız kalamadı.

Kadir Doğulu'nun eşinin paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.