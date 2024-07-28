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Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün paylaşımına eşi Kadir Doğulu'dan esprili yorum

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, paylaştığı bir fotoğrafa “2-B sınıfından Neslihan” diye yazdı. Eşi Kadir Doğulu’dan cevap gecikmedi. Doğulu, ‘’Ben 4-D’den Kadiy. Tanışabilir miyiz?’’ diye espri yaptı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün paylaşımına eşi Kadir Doğulu’dan esprili yorum

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2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan Neslihan Atagül'ün son paylaşımına eşi Doğulu kayıtsız kalamadı.

Kadir Doğulu'nun eşinin paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Atagül ile Doğulu, geçtiğimiz haftalarda 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından son olarak resim yaparken bir fotoğrafını "2-B sınıfından Neslihan arkadaşımız motor becerilerini geliştiriyor" notuyla paylaştı.

Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise esprili bir yorumla Atagül'e aşkını gözler önüne serdi.

Doğulu, eşinin fotoğrafına "Merhaba 2-B'den Neslihan, ben 4-D'den Kadiy, senden hoşlanıyorum, benimle çıkar mısın? Evet mi, hayır mı?" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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