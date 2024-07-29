Oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya ile ilk kez görüntülendi

Oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya ile önceki akşam Cihangir'de ilk kez görüntülendi. Bebeğini kucağına alarak poz veren ünlü isim, "Lütfen yüzünü görüntülemeyin" dedi.

'O BENİM İLHAM PERİM'

Ardından da "Sete her gün gitmeme rağmen uzun çalışma saatlerim olmuyor. Asya ile zaman neşe içinde geçiyor. Hiç bu kadar rahat olacağımı düşünmemiştim Asya benim de ilham perim" diyerek duygularını açıkladı.

'KIZIM DOKTOR OLSUN'

Ayrıca "Kızınızın oyuncu olmasını ister misiniz?" sorusuna da net cevap verdi: Hayır! Kesinlikle oyuncu olmasını istemem, doktor olmasını istiyorum.