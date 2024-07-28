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Ünlü oyunculardan kan bağışı seferberliği: Birbirimize candan bağlıyız’

Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşılamayı başaran Kızılay'ın, yazın mevsime bağlı olarak düşen kan stokları için ünlü oyuncular harekete geçerek çeşitli projeler başlattı. Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren & Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Ünlü oyunculardan kan bağışı seferberliği: Birbirimize candan bağlıyız’

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2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşılamayı başaran Kızılay, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışına bağlı olarak azalan stok seviyesini artırmak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren & Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ın yürüttüğü "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek verdi. Ünlü oyuncular, yaz aylarında azalan stoklara ve kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak 18-65 yaş arası sağlıklı her bireye düzenli kan bağışçısı olma çağrısı yaptı.

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