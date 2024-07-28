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Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden düşman çatlatan kare: Boşanmıyoruz!

Boşanacakları konuşulan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti, aşka geldi. Gündeş, dedikodulara inat, ‘İyi ki’ diye paylaşım yaparak düşman çatlattı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden düşman çatlatan kare: Boşanmıyoruz!

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Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturmuştu. Bir süredir Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir'den boşanacağı dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten ayrılık iddialarına adeta düşman çatlatan paylaşım geldi. Gündeş'in Murat Özdemir'le evliliği büyük ses getirirken, yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir süre ortalarda görünmeyen çift, bu sefer boşanakları iddiasıyla bazı magazin mecralarında konuşulmaya başlamıştı. İddiaları gören Gündeş'ten önceki gün cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Sanatçı, sosyal medya hesabından eşi fotoğrafını paylaşarak "İyi ki" notunu düşerek boşanma iddialarını da yalanlamış oldu. Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi. Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıymıştı.
Ünlü sanatçı, yoğun konser temposundan fırsat bularak eşiyle tatile çıktı.

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