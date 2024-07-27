Kayınvalidesi onaylamıştı: Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir aynı eve mi çıkıyor?

ANNESİ 'HANIM HANIMCIK' DEMİŞTİ

İlişkilerini gizlemeyen Mert Demir, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne almıştı. Sarıkaya da ikinci Harbiye Açıkhava konserinde sevgilisini yalnız bırakmamıştı.

Oğlunu en ön sırada dinleyen anne Gülgün Demir, "İlk Harbiye konserinde Serenay Hanım yanımızdaydı. Birlikte izlemiştiz. Bu akşam kendisi yok" sözlerine, "Evet, Serenay ile ilk tanışmam değil. Daha önce de bir araya defalarca geldik. Serenay çok tatlı, çok hanım hanımcık. Oğlumu mutlu ediyor, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı.