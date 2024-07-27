Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk Alaçatıda denize ayrı ayrı girdi

Geçen ay Çeşme'de evlenerek yaşamlarını birleştiren Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, balayı tatili sonrası evlendikleri ilçeye geri döndü. Alaçatı'da bir beache giden ikili, gün içerisinde denize ayrı ayrı girdi. Zeynep Mayruk, bayan arkadaşlarıyla birlikte suda serinlerken, Tolga Sarıtaş da bu sırada şezlongda erkeklerle birlikte tavla oynuyordu. Bir süre sonra zarlarla vedalaşan Sarıtaş, erkek arkadaşlarıyla denize girip rahatladı. Fit vücudunu sergilerken kaslarını ön plana çıkaran yakışıklı oyuncu, bir müddet sonra denizden çıkarken bu kez de kolyesinin azizliğine uğradı. Düğüm olan kolyeyi arkadaşının yardımıyla çözen Sarıtaş, sonrasında eşinin yanına giderek deniz faslını kapattı.

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