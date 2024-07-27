PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk Alaçatıda denize ayrı ayrı girdi

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Alaçatı'da bulundukları beachte denize ayrı ayrı girdi.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk Alaçatıda denize ayrı ayrı girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen ay Çeşme'de evlenerek yaşamlarını birleştiren Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, balayı tatili sonrası evlendikleri ilçeye geri döndü. Alaçatı'da bir beache giden ikili, gün içerisinde denize ayrı ayrı girdi. Zeynep Mayruk, bayan arkadaşlarıyla birlikte suda serinlerken, Tolga Sarıtaş da bu sırada şezlongda erkeklerle birlikte tavla oynuyordu. Bir süre sonra zarlarla vedalaşan Sarıtaş, erkek arkadaşlarıyla denize girip rahatladı. Fit vücudunu sergilerken kaslarını ön plana çıkaran yakışıklı oyuncu, bir müddet sonra denizden çıkarken bu kez de kolyesinin azizliğine uğradı. Düğüm olan kolyeyi arkadaşının yardımıyla çözen Sarıtaş, sonrasında eşinin yanına giderek deniz faslını kapattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA