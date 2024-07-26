Magazin gündemine bomba gibi düşen olaya esprili yanıt: Alina Boz hamile mi sorularını Umut Evirgen ti’ye aldı!





"AİLE TATİLİNDEYDİK"

Güzel oyuncu Alina Boz, "Uzun zamandır Harbiye'de konsere gelmiyordum, hava da güzel serinledi biraz. Biz de Moskova tatilinde değil, aile tatilindeydik. Düğün zamanı anne tarafım gelmişti.

Şimdi biz onları ziyaret ettik. Umutla birlikte motorla gezdik. O da çok sevdi burayı. Okuduğum çok güzel bir proje var, ben çok beğendim ve inandım. İçime de sinsin istiyorum, hakkımda hayırlısı olur" dedi.