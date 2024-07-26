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Magazin gündemine bomba gibi düşen olaya esprili yanıt: Alina Boz hamile mi sorularını Umut Evirgen ti'ye aldı!

5 aylık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen, şarkıcı Karsu’yu dinlemeye gitti. Evirgen, “Çocuğumuz 2 aylık daha, lütfen yüzünü çekmeyin” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:03
Magazin gündemine bomba gibi düşen olaya esprili yanıt: Alina Boz hamile mi sorularını Umut Evirgen ti’ye aldı!

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Geçtiğimiz yıl evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen çifti önceki akşam Harbiye Cemil Topuz Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Karsu'yu dinlemeye gitti.

Erken saatte gelen Umut Evirgen eşi Alina Boz'u kapıda karşıladı.

Gazeteciler çocuğunun fotoğrafını çekmek istediğinde Evirgen, "Çocuğumuz 2 aylık, lütfen yüzünü çekmeyin. Yüzünü göstermek istemiyoruz." diyerek espri yaptı.

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğuna dair çıkan haberleri de ti'ye aldı.



"AİLE TATİLİNDEYDİK"
Güzel oyuncu Alina Boz, "Uzun zamandır Harbiye'de konsere gelmiyordum, hava da güzel serinledi biraz. Biz de Moskova tatilinde değil, aile tatilindeydik. Düğün zamanı anne tarafım gelmişti.

Şimdi biz onları ziyaret ettik. Umutla birlikte motorla gezdik. O da çok sevdi burayı. Okuduğum çok güzel bir proje var, ben çok beğendim ve inandım. İçime de sinsin istiyorum, hakkımda hayırlısı olur" dedi.

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