İstanbul’da müzik zamanı! Ağustos’ta bir başka!

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence Ağustos ayında tüm hızıyla devam edecek. Mekan Ağustos ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler ve stand-up gösterilerle yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Açıkhava'da maraton, 2 Ağustos akşamı Kıraç'la başlayacak. 14 Ağustos'ta Hauser, 16 Ağustos'ta Gazapizm ve 17 Ağustos'ta Selda Bağcan'la devam edecek. Mekanda 18 Ağustos'ta Semicenk sahne alacak. Mekanda tiyatro oyunları ve stand-up gösterileriyle eğlence katlanacak. 12 Ağustos'ta Doğu Demirkol, 22 Ağustos'ta Serkan Keskin'in rol aldığı Cimri tiyatroseverlerle buluşacak. Eğlence 28 Ağustos'a kadar devam edecek.

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