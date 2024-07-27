Hintli milyarder işadamı Lakshmi Mittal ultra lüks yatıyla Bodrum’a demir attı

Hindistan'ın en zengin milyarderi ve bir dönem dünyanın en zengin 3. işadamı olan çelik imalat şirketi Arcelor Mittal'in sahibi Lakshmi Mittal, önceki gün dev mega yatı Alaiya ile Bodrum'daki Yalıkavak Limanı'na sığmadığı için açıklara demir attı.

2021 yılında teslim alınan Alaiya yatının toplam değerinin 300 milyon dolar olduğu öğrenildi. 112 metre boyundaki ve 16 metre genişliğe sahip tasarım harikası lüks yatta yok yok. Yatta helikopter pisti, büyük bir yüzme havuzu, saunalı ve balkonlu bir spa ve 100 kişiye kadar konaklama imkanı sunan bir sinema bulunuyor. Yat, 18 misafir ve 38 mürettebat alıyor. Yatın yıllık işletme maliyetinin ise yaklaşık 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip olan Alaiya, 4.500 ton deplasmana ve 18 deniz milini aşan azami hıza ulaşıyor.